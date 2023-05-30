В ООН не стали комментировать детали переговоров по зерновой сделке

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что переговоры по зерновой сделке продолжаются, но ООН не раскрывает их деталей. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждение черноморской инициативы, в том числе вопросов, касающихся экспорта зерна и аммиакопровода, продолжается. Мы продолжаем активно работать со всеми сторонами, чтобы добиться реализации каждого пункта договоренностей. Но я не буду выносить в публичное поле [детали] переговоров между сторонами», — заявил Дюжаррик.

Таким образом он прокомментировал слова заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, который заявил, что Киев хочет получить от РФ и ООН гарантии продолжения реализации зерновой сделки в случае запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Ранее Васьков заявил, что Украина хочет начать работы по углублению канала на Дунае в этом году для развития альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна.

Отмечается, что ранее канал Дунай — Черное море был углублен до 6,5 метра с 3,9 метра.