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В ООН не стали комментировать детали переговоров по зерновой сделке

Дюжаррик: ООН не раскрывает детали переговоров по зерновой сделке

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Umit Bektas/Reuters

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что переговоры по зерновой сделке продолжаются, но ООН не раскрывает их деталей. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждение черноморской инициативы, в том числе вопросов, касающихся экспорта зерна и аммиакопровода, продолжается. Мы продолжаем активно работать со всеми сторонами, чтобы добиться реализации каждого пункта договоренностей. Но я не буду выносить в публичное поле [детали] переговоров между сторонами», — заявил Дюжаррик.

Таким образом он прокомментировал слова заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, который заявил, что  Киев хочет получить от РФ и ООН гарантии продолжения реализации зерновой сделки в случае запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Ранее Васьков заявил, что Украина хочет начать работы по углублению канала на Дунае в этом году для развития альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна.

Отмечается, что ранее канал Дунай — Черное море был углублен до 6,5 метра с 3,9 метра.

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