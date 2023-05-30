В Белом доме отреагировали на атаки беспилотников в Москве и Подмосковье

Администрация США не поддерживает удары Украины по территории, которую она признает российской. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дом в связи с атакой беспилотников на Москву и Подмосковье, передает ТАСС.

Согласно сообщению СНБ, американские власти все еще собирают информацию о произошедшем, однако не поддерживают атаки Украины «внутри России».

В заявлении подчеркивается, что администрация США сосредоточена на предоставлении Украине военной техники и подготовке украинской армии «для того, чтобы вернуть свою собственную, суверенную территорию».

Утром 30 мая экстренные службы сообщали о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что РФ была вынуждена ответить на развязанную Киевом войну в Донбассе, но в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре.