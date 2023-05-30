Посол РФ в Сербии выразил глубокую обеспокоенность из-за ситуации в Косово

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко во время встречи с сербским лидером Александаром Вучичем выразил беспокойство из-за ситуации в Косово. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства.

«Боцан-Харченко выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности в крае, резкой эскалацией антисербского насилия», — сказано в сообщении.

Также посол обратил внимание, что односторонний подход властей Косово создает серьезные угрозы для безопасности и стабильности в крае.

30 мая Вучич в социальных сетях заявлял, что Сербия старается сохранить стабильность в регионе. Он также добавлял, что Белград требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что не исключает введения мер Европейским союзом Сербии и Косово в случае продолжения конфронтации и препятствования нормализации ситуации.

Накануне тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между жителями и силовиками.