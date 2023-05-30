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Президент Сербии заявил о стараниях сохранить мир в регионе

Вучич заявил, что Сербия старается сохранить мир и стабильность в регионе

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Johanna Geron/Reuters

Сербский президент Александр Вучич в социальных сетях заявил, что Сербия старается сохранить стабильность в регионе.

Отмечается, что он об этом сказал во время встречи с послом России Александром Боцан-Харченко в свете обострения в Косово и Метохии.

«Я оповестил посла Боцан-Харченко об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в КиМ. Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности», — сказано в сообщении.

Вучич также добавил, что Белград требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в регионе.

Ранее глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи выступила с обвинениями в адрес президента Сербии Александра Вучича в организации беспорядков, нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов, происшедших на севере края.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между жителями и силовиками.

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