Литва запретила въезд ряду представителей правоохранительной системы России

Литва запретила въезд 15 представителям российской правоохранительной системы, связанным с делом российского журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), осужденного на 25 лет колонии по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Распространение дезинформации о ВС РФ». Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис на своей странице в Twitter.

«В ответ на преследование оппозиционного политика Кара-Мурзы Литва закрыла въезд 15 его преследователям в российской системе правосудия», — написал дипломат.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о государственной измене, участии в деятельности нежелательной организации и дискредитации армии РФ.

В этом же месяце Великобритания ввела санкции против следователей и судьи, причастных к приговору Кара-Мурзе, а также против двоих сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Посольство России в Лондоне назвало незаконными и юридически ничтожными новые британские санкции.