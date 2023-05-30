В Турции рассказали, когда пройдет инаугурация Эрдогана

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что инаугурация переизбравшегося президента Турции Реджепа Эрдогана может состояться 2 или 3 июня, передает телеканал A Haber.

«В зависимости от календаря Высшего избирательного совета, если результаты будут объявлены сегодня, то, по-видимому, не раньше пятницы-субботы», — сказал он.

Ранее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о планах пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана.

Представитель Эрдогана уточнил, что дата проведения церемонии будет зависеть от срока оглашения итоговых результатов выборов.

В ходе интервью он также отметил, что проведение президентских выборов за день до 570-й годовщины завоевания турками Стамбула, которое в российской историографии называют падением Константинополя, стал очень знаменательным совпадением.