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Песков оценил возможность посещения Путиным саммита БРИКС

В Кремле надеются, что партнеры по БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В Москве рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Южно-Африканской республике, несмотря на выданный в отношении него ордер Международного уголовного суда.

«Мы рассчитываем, что страны партнеры не будут ориентироваться на подобные незаконные решения», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдалаа ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которым суд вменяет депортацию детей с Украины.

В МИД Южно-Африканской Республики при этом заявили, что, в соответствии с положениями закона, участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч.

Встреча министров БРИКС пройдет в Кейптауне с 1 по 2 июня 2023 года, а 15-й саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года.

30 мая в МИД ЮАР уточнили, что дипломатический иммунитет, который Кейптаун предоставит участникам встречи глав МИД стран БРИКС и саммита объединения, не отменяет действие ордера, который мог выдать Международный суд в отношении какого-либо гостя мероприятия.

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