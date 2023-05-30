В Кремле прокомментировали атаки дронов на Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, откуда были запущены дроны, атаковавшие Москву. Об этом он сообщил журналистам.

«Не могу сказать, это информация для специалистов, военных. Не располагаю информацией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование обстоятельств атак беспилотников.

По его словам, прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими беспилотниками оказали на месте.

Собянин также сообщил, что в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.