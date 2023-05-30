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В Киеве прокомментировали атаки дронов на Москву

Подоляк: Украина не имеет прямого отношения к атакам БПЛА на Москву

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что страна не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.

«К атакам отношения прямого, конечно же, не имеем», — сказал он.

Около 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион.

Большую часть беспилотников удалось сбить силами ПВО в Московской области. Часть БПЛА зацепились за провода и деревья из-за пролета на сверхмалой высоте.

Три беспилотника врезались в жилые дома, один из этих аппаратов мог нести взрывные устройства. Взрывные механизмы не сработали.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.

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Атака беспилотников на Москву
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