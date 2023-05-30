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Кулеба призвал НАТО и ЕС увеличить поставки систем ПВО и боеприпасов Украине

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от НАТО и ЕС усилить поставки ПВО и снарядов для Киева

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Virginia Mayo/AP

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на ракетные обстрелы страны может быть только увеличение военной помощи Запада. По его словам, Киев ведет работу над реализацией этого вопроса, в том числе по треку передачи новых систем ПВО.

«На атаку, направленную на истощение ПВО Украины, может быть только один ответ: увеличение производства и поставок систем ПВО и боеприпасов партнерами из ЕС и НАТО. И это то, над чем мы работаем», — написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, совместная работа с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом должна позволить Киеву «победить» ракетные обстрелы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется получить системы ПВО от Южной Кореи. По его словам, он принимает во внимание ограничения Сеула на поставкам оружия, однако полагает, что эти принципы не распространяются на оборонительные системы и средства для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

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