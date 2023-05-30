В Совфеде связали атаку беспилотников на Москву с бессилием Украины

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков назвал атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву актом бессилия киевской власти. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его мнению, Киев «наносит удары куда глаза глядят».

«В основной массе, это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции», — считает сенатор.

Цеков указал, что Российская Федерация имеет возможности сторицей ответить Украине за атаки на российскую столицу.

Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» НТИ Глеб Бабинцев заявлял, что дроны, которые утром атаковали Москву, могли прилететь как со стороны Прибалтики, так и со стороны Харькова.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.