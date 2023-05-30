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Республиканцы пытаются найти альтернативу Трампу и Десантису на выборах 2024 года

FT: кандидатуры Трампа и Десантиса в президенты США устраивают не всех республиканцев

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Butch Dill/AP

Бизнес-лидеры Республиканской партии пытаются отыскать более выгодных претендентов на пост президента США, чем бывший глава Белого дома Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, пишет Financial Times. По информации издания, предприниматели желают видеть более-менее спокойного кандидата-консерватора.

«Претендент на пост президента от республиканцев без рвения к культурным войнам, которое продемонстрировал Десантис, и без театральности и непредсказуемости Трампа», — говорится в материале.

Как указал FT глава фонда Heritage Foundation Брайан Дарлинг, речь идет о кандидате, который будет похож на 40-го президента США Рональда Рейгана. По его словам, такой претендент не пугал бы большой бизнес и больше рассуждал о свободе рынка.

При этом возможными кандидатами, которые устроят предпринимателей сторонников Республиканской партии, могут стать губернатор штата Виргиния Гленн Янгкин и губернатор штата Джорджия Брайан Кемп. Впрочем, первый уже отказался от участия в президентской гонке, а второй все еще не объявил о готовности начать избирательную кампанию.

Ранее сообщалось, что Трамп издевательски «поздравил» Десантиса со вступлением в президентскую гонку.

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