Президент Бразилии поддержал вступление Венесуэлы в БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, передает ТАСС. По информации агентства, в ходе встречи президент Венесуэлы заявил о планах Каракаса на подключение к БРИКС.

«Мы обсудим это, и если будет официальный запрос, то мы его рассмотрим и примем решение. Если вас интересует мое мнение, то я за», — отметил Лула да Силва в ответ на слова Мадуро.

При этом сам президент Венесуэлы пояснил, что Каракас желает вступить в БРИКС, поскольку организация привлекает всех, кто хочет «другого мироустройства». Он также добавил, что в этом плане ее можно сравнить с «магнитом».

«Если нас спросят, хочет ли Венесуэла когда-нибудь стать частью БРИКС, — да, мы хотим стать скромной частью БРИКС и идти в ногу с меняющимся мироустройством», — подчеркнул Мадуро.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия ведет диалог о присоединении к Новому банку развития БРИКС.