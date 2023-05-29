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Президент Бразилии поддержал вступление Венесуэлы в БРИКС

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о поддержке возможного вступления Венесуэлы в БРИКС

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, передает ТАСС. По информации агентства, в ходе встречи президент Венесуэлы заявил о планах Каракаса на подключение к БРИКС.

«Мы обсудим это, и если будет официальный запрос, то мы его рассмотрим и примем решение. Если вас интересует мое мнение, то я за», — отметил Лула да Силва в ответ на слова Мадуро.

При этом сам президент Венесуэлы пояснил, что Каракас желает вступить в БРИКС, поскольку организация привлекает всех, кто хочет «другого мироустройства». Он также добавил, что в этом плане ее можно сравнить с «магнитом».

«Если нас спросят, хочет ли Венесуэла когда-нибудь стать частью БРИКС, — да, мы хотим стать скромной частью БРИКС и идти в ногу с меняющимся мироустройством», — подчеркнул Мадуро.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия ведет диалог о присоединении к Новому банку развития БРИКС.

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