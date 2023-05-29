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Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет

Верховная Рада Украины проголосовала за введение санкций против Ирана на 50 лет

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Saudi Press Agency/Reuters

Верховная рада Украины проголосовала за введение санкций против Ирана на 50 лет, сообщил украинский депутат Алексей Гоначенко в своем Telegram-канале.

Санкции поддержали 328 депутатов Рады, как сообщил Гончаренко, ранее это решение было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Постановление внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести на 50 лет санкции в отношении Исламской республики Иран. В частности, инициатива предусматривает полный запрет на торговые операции с Ираном, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины. Также со стороны Киева могут быть применены еще ряд мер против Тегерана, включая запрет на осуществление каких-либо инвестиций в Исламскую республики.

До этого Зеленский ввел санкции против 51 физлица и 220 юрлиц, связанных с Россией. Соответствующий указ украинский глава государства подписал 27 мая. В новом санкционном списке Киева оказались такие компании, как «Мобильные телесистемы» (МТС), «Волга-Днепр лизинг», «РЖД логистика», «РЖДстрой», Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод, а также другие предприятия.

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