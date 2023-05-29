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Глава МИД Финляндии опасается «разрушения» ОБСЕ в 2025 году

Глава МИД Финляндии Хаависто: ОБСЕ ждет распад в 2025 году при отсутствии председателя

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Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ожидает «разрушение», если в ней в 2024 году не будет председателя и консенсуса на данный счет. Об этом сообщает Yle.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — сказал министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал западные государства за безответственные шаги в рамках ООН и ОБСЕ. Как указал президент Белоруссии, Минск не собирается отказываться от переговоров по усилению глобальной безопасности, несмотря на ситуацию вокруг ООН и ОБСЕ. Он также добавил, что белорусская сторона сохраняет свой призыв к поиску мирного выхода из противостояния.

До этого действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи заявил, что последствия конфликта на Украине могут представлять угрозу глобальному миру и стабильности.

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