Немецкий министр-турок раскритиковал граждан Турции в Германии за поддержку Эрдогана

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил с критикой граждан Турции в Германии, выступивших в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших президентских выборах. Ряд соответствующих заявлений был сделан политиком в социальной сети Twitter.

«Турция сделала свой выбор. Меня интересует, что происходит в Германии, где празднуют сторонники Эрдогана, которые не будут иметь дело с последствиями своего выбора. С ними столкнутся люди в Турции: нищетой и несвободой. Они обоснованно разозлены. Об этом надо говорить», — написал политик.

Оздемир заявил, что после победы Эрдогана ему жалко многих молодых людей в Турции, которые теперь, по его словам, потеряли надежду.

Сам Оздемир по происхождению является турком, но родился в Германии.

В ходе голосования в Германии во втором туре действующего президента Турции поддержали 67% избирателей, передает немецкий канал ZDF.

Ранее издание Hürriyet сообщило, что оппозиция Эрдогана может выйти из тупика после проигрыша Эрдогану, изменив образ мышления.