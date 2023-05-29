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Токаев «оценил шутку» Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство

Токаев назвал шуткой предложение Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство. Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область, передает пресс-служба казахстанского лидера.

Таким образом Токаев прокомментировал соответствующее предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку», — сказал Токаев.

По словам политика, необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз.

Коснувшись вопроса ядерного оружия, Токаев отметил, что оно не нужно Казахстану, поскольку страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Президент подчеркнул, что страна остается верной обязательствам в рамках данных международных документов.

Ранее Токаев заявлял, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна проходить исключительно в экономическом ключе. Президент также особо отмечал, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.

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