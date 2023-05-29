Южная Корея предостерегла КНДР от запуска спутника-разведчика

Министерство иностранных дел Южной Кореи призвало Северную Корею отказаться от своего плана по запуску спутника. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Южная Корея «решительно предупредила» КНДР, пообещав заставить Пхеньян заплатить «высокую цену» за реализацию этого плана.

«Мы решительно предостерегаем Северную Корею от провокационных действий, которые угрожают миру в регионе и призываем немедленно отказаться от своего плана незаконных запусков», — говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Южной Кореи Лим Су Сок.

Японские СМИ сообщили ранее, что КНДР уведомил Токио о предстоящем запуске спутника, запланированном на период с 31 мая по 11 июня. Запуск запрещен резолюциями Совета Безопасности ООН, поскольку он использует технологию баллистических ракет.

На прошлой неделе Пхеньян объявил о завершении подготовки к установке своего первого военного разведывательного спутника на ракету, что породило слухи о том, что КНДР может запустить его уже в июне.

Японское правительство ранее обратилось к властям КНДР с призывом отказаться от запуска баллистической ракеты с разведывательным спутником.

17 мая лидер КНДР Ким Чен Ын лично ознакомился с работой комитета по подготовке к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника.