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Эрдоган объявил начало «века Турции»

Эрдоган заявил о великой победе и начале «века Турции»

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Khalil Hamra/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы во втором туре президентских выборов заявил о «великой победе Турции» и «начале века республики». Об этом он написал в своем Twitter.

«С Великой Турецкой Победой... Да начнется столетие Турции!» — написал Эрдоган.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны  во втором туре президентских выборов.

До этого Эрдоган заявил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации.

Также стало известно, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани а также президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев поздравили Эрдогана с победой во втором туре выборов.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, направил «поздравления президенту Эрдогану с его убедительной победой на выборах», сопроводив их совместной фотографией.

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Выборы в Турции
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