В Госдуме оценили, как победа Эрдогана повлияет на отношения Турции и России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что победа действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах была «ожидаемой». По его словам, кардинальных изменений в российско-турецких отношениях не произойдет, что «неплохо» в сегодняшних условиях нестабильности.

«Во-первых, победа Эрдогана была ожидаемой, учитывая всю динамику избирательного процесса, которая наблюдалась в преддверии первого тура и после него. Во-вторых, главная новость состоит не в том, что российско-турецкие отношения ждут какие-то кардинальные изменения, а как раз в том, что таких изменений не будет. И турецкое направление российской политики выглядит в данном случае предсказуемым, что в условиях нашего сегодняшнего нестабильного мира уже неплохо», — сказал он.

Новиков считает, что Эрдоган во внешней политике стремится защищать национальные интересы и придерживается принципа «многовекторности», тем самым укрепляя экономические возможности Турции.

«Подходы Эрдогана к осуществлению внешнеполитической линии хорошо известны — прежде всего Турция соблюдает свои национальные интересы, придерживается принципа многовекторности в международных отношениях, стремится выстраивать курс таким образом, чтобы развивать связи и на Западе, и на Востоке, и тем самым, прежде всего, укреплять свои экономические возможности. Экономическая ситуация в Турции не самая простая, но тем не менее турецкая экономика получает значительные выгоды от того, что Турция не рвет отношения ни с одним из тех государств, которые находятся сегодня между собой в сложных отношениях. Она не рвет отношения с Европой, она продолжает сотрудничество с Российской Федерацией, она решает многие вопросы в диалоге с Китайской Народной Республикой. С другой стороны, известно, что она является, например, членом НАТО, а этот блок возглавляется Соединенными Штатами Америки, так что в этом отношении Турция сегодня являет собой наиболее яркий пример такого многовекторного выстраивания своей внешней политики», — добавил он.

По предварительным данным турецкого ЦИК, Эрдоган набирает 53,41%, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 46,59%. Эмир Катара, премьер-министр Венгрии, а также президенты Узбекистана и Азербайджана поздравили президента Турции с победой.

Выступая перед сторонниками в Стамбуле, Эрдоган поблагодарил граждан за то, что они выбрали его для управления страной в ближайшие пять лет, и назвал итоги выборов «праздником демократии».