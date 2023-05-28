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В Госдуме оценили, как победа Эрдогана повлияет на отношения Турции и России

В Госдуме назвали «ожидаемой» победу Эрдогана во втором туре

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что победа действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах была «ожидаемой». По его словам, кардинальных изменений в российско-турецких отношениях не произойдет, что «неплохо» в сегодняшних условиях нестабильности.

«Во-первых, победа Эрдогана была ожидаемой, учитывая всю динамику избирательного процесса, которая наблюдалась в преддверии первого тура и после него. Во-вторых, главная новость состоит не в том, что российско-турецкие отношения ждут какие-то кардинальные изменения, а как раз в том, что таких изменений не будет. И турецкое направление российской политики выглядит в данном случае предсказуемым, что в условиях нашего сегодняшнего нестабильного мира уже неплохо», — сказал он.

Новиков считает, что Эрдоган во внешней политике стремится защищать национальные интересы и придерживается принципа «многовекторности», тем самым укрепляя экономические возможности Турции.

«Подходы Эрдогана к осуществлению внешнеполитической линии хорошо известны — прежде всего Турция соблюдает свои национальные интересы, придерживается принципа многовекторности в международных отношениях, стремится выстраивать курс таким образом, чтобы развивать связи и на Западе, и на Востоке, и тем самым, прежде всего, укреплять свои экономические возможности. Экономическая ситуация в Турции не самая простая, но тем не менее турецкая экономика получает значительные выгоды от того, что Турция не рвет отношения ни с одним из тех государств, которые находятся сегодня между собой в сложных отношениях. Она не рвет отношения с Европой, она продолжает сотрудничество с Российской Федерацией, она решает многие вопросы в диалоге с Китайской Народной Республикой. С другой стороны, известно, что она является, например, членом НАТО, а этот блок возглавляется Соединенными Штатами Америки, так что в этом отношении Турция сегодня являет собой наиболее яркий пример такого многовекторного выстраивания своей внешней политики», — добавил он.

По предварительным данным турецкого ЦИК, Эрдоган набирает 53,41%, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 46,59%. Эмир Катара, премьер-министр Венгрии, а также президенты Узбекистана и Азербайджана поздравили президента Турции с победой.

Выступая перед сторонниками в Стамбуле, Эрдоган поблагодарил граждан за то, что они выбрали его для управления страной в ближайшие пять лет, и назвал итоги выборов «праздником демократии».

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