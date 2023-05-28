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Jerusalem Post: президент Израиля посетит Азербайджан с двухдневным визитом

JP: президент Израиля Герцог посетит Азербайджан для укрепления стратегических связей

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Global Look Press

Президент Израиля Исхак Герцог посетит Азербайджан с двухдневным визитом, призванным укрепить стратегические связи между Израилем и страной, граничащей с Ираном. Об этом пишет The Jerusalem Post.

«В ходе двухдневного визита Герцог планирует встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принять участие в специальном мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля», — говорится в статье.

Ожидается, что в ходе визита Израиль и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения. Президент Израиля также встретится с членами еврейской общины Азербайджана.

JP отмечает, что Азербайджан впервые открыл посольство в Израиле в марте этого года, хотя Израиль имеет посольство в Баку с 1993 года.

Израиль и Азербайджан имеют тесные отношения в области обороны. Издание пишет, что согласно СМИ, Иерусалим поставил Баку беспилотники, которые использовались в войне 2020 года с Арменией. В прошлом году министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян обвинил Израиль в том, что он «установил свое присутствие в нескольких регионах Азербайджана», что Баку отрицал.

Ранее в МИД Ирана призвали власти Азербайджана объяснить свое «антииранское сотрудничество» с Израилем. Он назвал высказывания главы МИД Израиля Эли Коэна о «формировании объединенного фронта против Ирана» еще одним свидетельством того, что Израиль стремится превратить территорию Азербайджана в угрозу национальной безопасности Исламской республики.

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