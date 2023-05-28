Стали известны планы Путина по международным переговорам на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин не собирается проводить на следующей неделе международные переговоры в очном формате. Об этом сообщилось в передаче »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По данным телеканала, Путин также посетит одну из крупных детских больниц в Московской области и центр креативных профессий. При этом не сообщается, с кем именно российский лидер проведет международные переговоры.

Также в планах Путина, по данным СМИ, на следующую неделю значатся совещание с членами правительства России и с Советом Безопасности страны. В Кремле официально не сообщалось о графике российского президента на предстоящую неделю.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует полноценный летний отпуск. «Я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы» — заявил Песков, добавив, что нужно будет чуть-чуть совсем отдохнуть.

В прошлом году Песков сообщил, что глава государства иногда купается в море, когда приезжает в Сочи, однако только если позволяет рабочий график.