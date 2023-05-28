В Кремле заявили о неизменности целей спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

В ответ на вопрос ведущего о том, есть ли у Москвы силы и ресурсы довести дело до конца, он напомнил, что конфликт имеет свою цель.

«У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены», — ответил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что специальная военная операция более чем оправдана и нужна. Он отметил, что СВО должна быть завершена достижением поставленных целей. По его словам, заявление ГУР Украины »Путин — цель номер 1» говорит об экстремистском настрое киевского режима.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.