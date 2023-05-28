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В Кремле прокомментировали слова сенатора США Грэма про убийства россиян

Песков назвал позором США слова сенатора Грэма об инвестициях в смерть россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма, который на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сказал, что «русские умирают», и Соединенные Штаты «еще никогда не тратили деньги так удачно». Слова представителя Кремля приводит Telegram-канал Shot.

«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов (как Линдси Грэм — «Газета.Ru»)», — сказал Песков.

Ранее сенатор конгресса США от штата Южная Каролина Линдси Грэм назвал смерть русских «самой удачной» тратой денег Соединенных Штатов. Видеоотрывок с заявлением Грэма опубликовала пресс-служба украинского президента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Грэма, заявила, что одна из «инвестиций» США привела ко Второй мировой войне и Холокосту.

Линдси Грэм регулярно выступает в поддержку Киева и призывает наращивать поставки оружия Украине.

В марте Грэм предложил Вашингтону сбивать любой российский военный самолет, приближающийся к американским объектам над международными водами.
Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил в своей статье, что Линдси Грэм, требуя сбивать российские военные самолеты, предлагает США начать Третью мировую войну.

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