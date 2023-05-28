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В Турцию доставлены все избирательные бюллетени из-за рубежа

В Турцию доставлены бюллетени со всех зарубежных участков в 73 странах

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Yves Herman/Reuters

В Турцию доставлены бюллетени со всех зарубежных участков в 73 странах. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Голосование по выбору президента на избирательных участках в других странах продолжался до 24 мая. Все бюллетени в запечатанных мешках уже доставили в Анкару. Мешки сопровождали дипломатические курьеры и представители политических партий.

Сегодня в Турции проходит второй тур голосования на выборах президента. 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган уверенно вышел вперед, опередив своего соперника Кемаля Кылычдароглу почти на пять пунктов в первом туре 14 мая. Но ему не хватило 50%, необходимых для того, чтобы избежать второго тура.

Голосование началось на всех избирательных участках Турции в 8:00 и закончится в 17:00. По информации СМИ, около 61 миллиона избирателей проголосуют на выборах 13-го президента Турции. Процесс подсчета бюллетеней начнется после закрытия избирательных участков.

Действующий президент Турции и кандидат на новый президентский срок Тайип Эрдоган уверен в своей победе во втором туре выборов.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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