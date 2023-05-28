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В Турции открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах

В Турции открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов

В Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны, передает CNN Turk.

По информации СМИ, около 61 миллиона избирателей проголосуют на выборах 13-го президента Турции. По окончательным результатам первого тура, количество зарегистрированных избирателей в стране составило более 60,721 млн.

Председатель Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер также сообщил, что во втором туре выборов примут участие 47 523 молодых избирателя, которым исполнилось 18 лет. Сегодня впервые в голосовании примут участие около 50 тысяч молодых избирателей.

Во втором туре выборов принимают участие два кандидата — действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 14 мая Эрдоган набрал 49,5% голосов, один его оппонент Калычдароглу — 44,88% голосов, а другой, Синан Оган — 5%.

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