Украина раскрутила тему контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия. Об этом в статье для 19fortyfive заявил бывший офицер ВМС США и профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс.

«Украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — написал он.

По словам Холмса, несколько недель в мире обсуждают весеннее контрнаступление украинской армии, но весна заканчивается, а операция ВСУ до сих пор не началась. Экс-офицер ВМС отметил, что Киев «поступил самым неуклюжим образом», готовя «стратегическую неожиданность» для противника.

Эксперт полагает, что украинская армия может провести ложный маневр в одном или двух местах, прежде чем начать общее наступление по всей линии соприкосновения, но сомнительно, что она решится на лобовую атаку.

Ранее глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление, как только командование отдаст такой приказ. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что контрнаступление ВСУ «идет уже несколько дней». В то же время замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква подчеркнул, что украинские военные пока не могут наступать на противника, так как у них мало оружия.