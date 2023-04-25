МИД: РФ может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Россия может пересмотреть мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности из-за действий США. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

Как рассказал Ермаков, говоря о ракетном оружии американского производства, которое потенциально способного появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Россия будет оценивать его по скоростным характеристикам и дальности ракетных систем.

Представитель МИД уточнил, что от конкретных параметров дальнобойности этих ракет будет зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности.

При этом он заявил, что в настоящее время можно говорить, что «дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким». Дипломат подчеркнул, что это применительно как к АТР, так и к Европе.

Ранее в российском МИД указали на угрозу мировой гонки вооружений в ракетной сфере.