WP: в США не верят, что Киев сможет захватить Крым к лету

Разведывательное сообщество США считает маловероятным, что Вооруженные силы Украины смогут захватить Крым к лету. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона, обнародованные в ходе утечки.

Газета пишет, что начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крым должен быть возвращен Киеву этим летом. «Документы показывают, что разведывательное сообщество США считает такой сценарий маловероятным», — говорится в статье.

WP также утверждает, что разведка США следит за Будановым, «но это не является новостью для него». Издание отмечает, что ко многим заявлениям Буданова «западные чиновники относятся скептически».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море должно стать внутренними водами НАТО.

14 апреля секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет использовать любые незапрещенные виды оружия, чтобы «вернуть» себе свои территории. В своем Twitter он написал, что это предупреждение касается и Крыма.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада требуют от Украины, чтобы та захватила Крым и Донбасс.

17 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны сделают все для защиты Крыма.