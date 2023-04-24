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В Кремле подтвердили, что выборы президента России в 2024 году состоятся

Пресс-секретарь Песков подтвердил проведение выборов президента России в 2024 году

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам во время брифинга, что выборы президента России в 2024 году состоятся, несмотря на попытки вмешательства со стороны стран Запада.

Песков подчеркнул, что любые выборы крайне важны, особенно выборы главы Российской Федерации.

«Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказался относительно предстоящих выборов - муниципальных и президентских. Выборы состоятся», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков предупредил, что попытки вмешательства в выборы в России увеличатся на фоне СВО.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США объявили о выделении дополнительных средств на деструктивную работу в отношении России в преддверии выборов российского президента в 2024 году.

Очередные выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2024 года.

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