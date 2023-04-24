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В Госдуму внесен проект закона о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу секс-услуг

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг. При этом правительство России данную инициативу не поддерживает из-за отсутствия соответствующего законодательного запрета. Об этом сообщает ТАСС.

Заксобрание предлагает дополнить кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) статьей 14.32 («Реклама сексуальных услуг»). По ней размещение рекламы секс-услуг может наказываться штрафом от 25 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Отмечается, что правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает, так как КоАП РФ устанавливает административную ответственность за нарушение норм и правил, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Ранее сообщалось, что в Госдуму на рассмотрение внесут новый законопроект об установлении ответственности за опасное вождение. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

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