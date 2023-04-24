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Памфилова: Центризбирком РФ с повышенным вниманием относится к выборам в новых регионах

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что ЦИК РФ ведет подготовку к предстоящим в этом году выборам в российских регионах, включая новые территории, а к четырем новым регионам РФ в комиссии относятся с повышенным вниманием. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что подготовка ведется во всех регионах страны, а также формируется комиссия, проводится обучение и подключение к государственной автоматизированной системе «Выборы», оснащение техникой, подготовка помещений.

«Все происходит, конечно, с определенными спецификой и сложностями, но все происходит ровно так, как и во всех других субъектах Федерации. Должно быть на равных, это наши уважаемые равные субъекты Российской Федерации, но есть одно отличие: к ним мы относимся с повышенным вниманием, ответственностью», — рассказала Памфилова.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2023 года, вероятно, применят в 22 субъектах РФ.

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