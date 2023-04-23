Макрон допустил, что Ле Пен придет к власти

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что бывший лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен придет к власти в республике через четыре года. Это может произойти, если действующее правительство страны станет заниматься отрицанием реальности, заявил глава государства в интервью газете Parisien.

«Марин Ле Пен придет к власти, если мы не будем знать, как реагировать на вызовы страны и если у нас выработается привычка лгать или отрицать реальность. Если мы отпустим ситуацию и скажем, что «нет проблем», кто выиграет?» — сказал французский лидер.

В конце марта Ле Пен говорила, что не хочет быть премьер-министром Франции. При этом она допустила, что может баллотироваться на пост президента республики в четвертый раз в 2027 году.

Недавно Ле Пен заявила, что между Макроном и народом Франции наблюдается полный разрыв.