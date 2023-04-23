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Россия ожидает от ООН шагов в отношении США из-за невыдачи виз журналистам

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В постоянном представительстве РФ при ООН заявили, что Россия ожидает от руководства ООН и профильных международных структур необходимых шагов из-за невыдачи США виз российским журналистам. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя», — указали в постпредстве.

Там обратили внимание, что Соединенные Штаты снова нарушили свои обязательства, вытекающие из Соглашения о центральных органах ООН, не выдав визы российским журналистам. Представители российских СМИ должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в ключевых мероприятиях в рамках российского председательства в Совете Безопасности ООН, напомнили в постоянном представительстве.

«При этом все соответствующие формальности и сроки, включая наличие ооновской аккредитации, представителями российских СМИ были соблюдены», — отметили в постпредстве.

В заявлении также говорится, что Российская Федерация рассматривает данный шаг американской стороны как очередное пренебрежение США международным правом. Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь демонстрирует «истинное отношение» властей Соединенных Штатов «к свободе слова и доступу к информации».

Ранее Лавров заявил, что РФ «не забудет» и «не простит» невыдачу российским журналистам виз.

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Ранее США не выдавали визы главе российского МИД Сергею Лаврову и российской делегации, однако он примет участие в заседаниях Совбеза 24 и 25 апреля.

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