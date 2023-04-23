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Франция пообещала предоставить Украине лоцманские суда и автобусы

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Depositphotos

Париж пообещал предоставить Украине суда и автобусы, сообщает BFMTV.

Кроме этого, глава Министерства транспорта Франции Клеман Бон заявил, что страна поставит Украине порядка 20 тыс. тонн рельсов для восстановления железнодорожного полотна.

Агентство уточняет, что Париж пообещал Киеву лоцманские суда и «дополнительные» автобусы.

Ранее французская газета Le Monde писала, что Украина попросила Францию предоставить данные, которые позволили бы украинской авиации и беспилотникам действовать на сверхмалых высотах в Белоруссии, однако Париж отказал в этом.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что французские колесные танки AMX-10 уже на службе у морпехов украинских Вооруженных сил.

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