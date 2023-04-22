МИД России: ФРГ нарушила заверения, что не будет афишировать новую высылку дипломатов РФ

В МИД РФ заявили, что ФРГ нарушила свои заверения о том, что она не будет афишировать очередную массовую высылку сотрудников российских диппредставительств в Германии, передает пресс-служба министерства.

«Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных «вбросов», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что Берлин решил сократить число российских дипломатов в Германии.

В МИД РФ сообщили, что не оставят без ответа этот шаг немецких властей, о чем министерство уведомило посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра. Москва в ответ приняла решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов и об ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в России, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.