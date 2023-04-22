Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД России: ФРГ нарушила заверения, что не будет афишировать новую высылку дипломатов РФ

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В МИД РФ заявили, что ФРГ нарушила свои заверения о том, что она не будет афишировать очередную массовую высылку сотрудников российских диппредставительств в Германии, передает пресс-служба министерства.

«Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных «вбросов», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что Берлин решил сократить число российских дипломатов в Германии.

В МИД РФ сообщили, что не оставят без ответа этот шаг немецких властей, о чем министерство уведомило посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра. Москва в ответ приняла решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов и об ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в России, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях