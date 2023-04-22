МИД РФ: Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений. Об этом сообщает ТАСС.

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — указали в ведомстве.

Ранее МИД РФ сообщил, что власти ФРГ приняли решение о массовой высылке российских дипломатов из Германии.

21 апреля сообщалось, что Германия инициировала новое сокращение российского дипломатического присутствия в стране.

До этого издание Focus сообщало, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. Однако позднее представитель МИД Германии Андреа Зассе не подтвердила сообщения о якобы готовящейся высылке.