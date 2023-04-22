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Российское посольство в Албании обвинило украинских дипломатов в провокации

МИД РФ: отмена Албанией безвиза для россиян не связана с СВО

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Shutterstock

Посольство России в Албании заявило, что отмена Албанией безвизового режима для туристов из РФ не связана с СВО. Заявление было сделано представителями дипмиссии в социальной сети после того, как украинское посольств поблагодарило «албанских друзей за солидарность и поддержку Украины в борьбе» с Россией.

«Как нам разъяснили в МИД Албании, решение Совета министров пересмотреть список стран, граждане которых в период с 1 мая по 30 сентября не смогут въезжать в Албанию без виз в туристических целях, обусловлено иными причинами и обстоятельствами, нежели те, которые пытается навязать общественному мнению украинское диппредставительство», — подчеркнули в российском посольстве.

Отмечается, что в список стран, граждане которых оказались лишены права на безвизовый въезд, попали «другие страны, никак не связанные с украинским кризисом».

«Считаем комментарий украинского посольства спекулятивным и явно политизированным. Рассчитываем на реакцию албанских властей на этот недипломатичный и провокационный вброс», — резюмировали свое заявление дипломаты.

Отмечается, что за 2022 год Албанию посетили около 30 тыс. граждан, а желающие посетить страну в этом году «найдут необходимые время и средства для того, чтобы оформить албанскую визу».

21 апреля посольство Албании в РФ сообщило об отмене действовавшего около 10 лет подряд с перерывом на 2020 год безвизового режима для граждан России в туристический сезон.

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