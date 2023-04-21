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МИД РФ: данные СМИ о деятельности РФ в Северной Европе — вброс, на который Москва ответит

Захарова: Москва ответит на сообщения СМИ о подрывной деятельности РФ в Северной Европе

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что данные СМИ о подрывной и разведывательной деятельности РФ в Северной Европе является вбросом, на который Москва будет реагировать. Об этом сообщает РИА Новости.

«По сути это скоординированный фейковый вброс о якобы проводимой Россией на протяжении многих лет «подрывной деятельности» в странах Северной Европы», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, в нарушение норм международного права о неприкосновенности частной жизни обнародованы «фото- и видеоматериалы, личные данные как бывших, так и действующих сотрудников российских загранучреждений».

Захарова добавила, что никаких доказательств якобы незаконной деятельности со стороны российских дипломатов не приводится.

Представитель МИД РФ добавила, что российская сторона продолжит жестко реагировать на все подобные провокации и реализует ответные действия.

Ранее издание РБК-Украина со ссылкой на датский канал DR писало, что «российские корабли-шпионы готовят возможный саботаж» в Дании и Скандинавии».

Источники датского издания сообщили, что в водах вокруг Дании, НорвегииФинляндии и Швеции находится большое количество российских кораблей, которые изучают дно моря. Такие данные, пишет издание, «помогли бы РФ подготовить диверсии на ветровых электростанциях, газопроводах и кабелях связи».

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