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Орбана удивили слова Столтенберга о солидарности членов НАТО по поводу членства Украины

Орбана удивили слова генсека Столтенберга о том, что члены НАТО ждут Украину в альянсе

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Marton Monus/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недоумение по поводу заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Столтенберг, выступая во время визита в Киев, заявил, что все союзники по НАТО солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока. Он отметил, что в настоящее время главное внимание стран – участников НАТО направлено на «обеспечение победы Украины над РФ».

«What?!» — коротко прокомментировал это заявление Орбан в Twitter.

Столтенберг также пообещал, что Украина со временем войдет в состав альянса. Позднее он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля.

Зеленский в свою очередь заявил, что визит генсека НАТО в Киев означает готовность альянса начать новую главу в отношениях с Украиной.

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