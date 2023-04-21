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Вучич: США покупают до трети оружия в Сербии, но оно также может попасть на Украину

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты покупают от четверти до трети вооружения в Сербии, и оно может оказаться на Украине. Об этом Вучич сказал в эфире TV Prva.

«Мы производим боеприпасы, мы их продаем, когда просит, например, Испания. А что нам делать, мы продаем. Может ли это оказаться на Украине? Может. Знаем ли мы — знаем, но какой у нас выбор?» — отметил президент Сербии.

Также Александр Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не собирается поставлять оружие на Украину. По его словам, Белград экспортирует оборонную продукцию только разрешенным конечным пользователям.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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