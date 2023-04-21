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Вучич заявил, что Запад надоел своим требованием ввести антироссийские санкции

Вучич пожаловался на постоянные требования Запада ввести санкции против России

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти западных стран надоели постоянными требованиями ввести санкции в отношении России. Об этом Вучич сказал в эфире TV Prva.

«Пристали ко мне с введением ограничений и только этим. Мне надоел уже этот вопрос. Только и повторяют, чтобы поддержал санкции», — сказал он.

При этом сербский лидер подчеркнул, что гордится независимой и самостоятельной внешней политикой Белграда.

В среду Белград посетил глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. За закрытыми дверями он провел встречу с Вучичем. По итогам беседы глава Сербии указал, что Белград не собирается поддерживать антироссийские западные санкции из-за своей позиции военного нейтралитета.

Также Александр Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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