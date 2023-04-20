Подполковник США Дэвис: Запад должен заставить Зеленского начать переговоры с Россией

США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы избежать уничтожения Украины. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, передает 19FortyFive.

Он отметил, что мира можно достичь усилиями двух сторон, а на Западе никто «не выберет этот мир», потому что «Запад хочет раздавить Россию». Дэвис выразил мнение, что конфликт можно было завершить «много месяцев назад», если бы западные страны выбрали приоритетами безопасность США, благополучие народа Украины и безопасность и благополучие европейских союзников по НАТО.

«Для достижения прочного мира лидеры Запада должны в частном порядке сказать Зеленскому, что бессрочная военная, политическая и финансовая поддержка со стороны Запада закончится к определенному времени, и поэтому он должен заключить с Путиным наилучшую сделку, чтобы положить конец войне, положить конец разрушению его городов и предотвратить ненужные смерти граждан Украины», — подчеркнул подполковник в отставке.

Он отметил, что многие отвергнут это предложение и, скорее всего, США и Европа продолжат истощать свои арсеналы оружия, «отправлять миллиарды в Киев» и этот путь приведет к «еще большему разрушению украинских городов, потере еще десятков тысяч ее войск и, возможно, к потере еще большей территории».

Ранее обозреватель The Washington Times Майкл Маккена заявил, что невнятная политика президента США Джо Байдена по украинскому вопросу и неудачи ВСУ на поле боя вынудят отказаться от военной помощи Киеву.