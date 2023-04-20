Лавров: Россия не понимает «усилий» ООН для выполнения российской части зерновой сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в Кубу, что Москва не понимает, каким образом в ООН стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.

«Что же касается второй и неотъемлемой части инициативы господина [генерального секретаря ООН Антониу] Гутерриша, а именно снятия любых препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, то здесь практически ничего не сделано», — сказал Лавров.

Москва находит возможности направлять отечественные продукты и удобрения на мировые рынки, но это делается «не в рамках, а вопреки» инициативе генсека ООН, подчеркнул министр. На все запросы РФ по этой части сделки в ООН отвечают, что «стараются, делают максимум возможностей», но инициатива действует уже девять месяцев, а «они все стараются», сказал глава МИД.

Ранее правительство Болгарии решило запретить импорт украинского зерна. Аналогичные меры приняли в Словакии, Польше и Венгрии.