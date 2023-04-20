Белый дом знает о коррупционных преступлениях президента Украины Владимира Зеленского и скрывает это, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ведущий задал вопрос Риттеру, знают ли американские власти о том, что украинский лидер — мошенник.

По словам эксперта, администрация президента не просто знает, но даже содействует этому, не допуская инспекции и аудиторов.

«Такова цена ведения бизнеса на Украине», — сказал Риттер.

Он указал, что США вынуждены скрывать детали военной и финансовой помощи Киеву и в случае, если все об этом узнают, им придется отказаться от дальнейшей поддержки украинской армии.

В апреле в Госдепартаменте США сообщили, что страна направит $4,9 млрд в сентябре 2023 года в качестве финансовой помощи Украине.

В марте госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $350 млн.