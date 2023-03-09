Сенатор Клишас посчитал протесты в Грузии устраиваемым США и ЕС «госпереворотом»

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас заявил в Telegram-канале, что США и Евросоюз «решили устроить» на территории Грузии «антиконституционный госпереворот» в ответ на законопроект об иностранных агентах.

По его словам, Соединенные Штаты и ЕС «в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот».

Клишас добавил, что парламент Тбилиси «штурмуют банды с зажигательными бутылками», в то время как США и Евросоюз говорят грузинским властям о необходимости «сдержанно» себя вести.

Ранее сообщалось, что спецназ Грузии применил слезоточивый газ и водометы против протестующих в Тбилиси.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны воздержаться от применения силы к протестующим против принятия законопроекта об иноагентах.