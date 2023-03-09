Член комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков заявил, что Киев будет отбиваться от обвинений в подрыве газопроводов системы «Северный поток», чтобы сбросить с себя «черную метку». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что взрыв международной газовой магистрали — это акт терроризма.

Сенатор СФ считает, что версия о «проукраинских группах», которые взрывают мощнейшие конструкции, выглядит как целенаправленная информационная махинация.

Он подчеркнул, что публикации на тему якобы украинского следа во взрывах появились только после расследования Сеймура Херша, а не до него, — в качестве ответа на разоблачение, прозвучавшее на весь мир.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление США летом 2022 года предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии и коллег из других европейских государств о возможности подготовки группой украинцев взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».