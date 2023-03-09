Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

WSJ: ЦРУ летом предупреждало Европу о вероятности подрывов «Северных потоков» украинцами

close
100%
Swedish Coast Guard/Reuters

Центральное разведывательное управление США летом 2022 года предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии и коллег из других европейских государств о возможности подготовки группой украинцев взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отмечается, что в июне-июле 2022 года американская разведка направила коллегам из ФРГ и спецслужбам других стран Европы предупреждение о возможной атаке на трубопровод.

По информации издания, данные ЦРУ включали в себя сведения о троих украинцах, пытавшихся арендовать суда в граничащих с Балтийским морем государствах, в том числе в Швеции.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил во время брифинга, что администрация США продолжает считать, что подозрения в ее причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются смехотворными.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть