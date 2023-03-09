WSJ: ЦРУ летом предупреждало Европу о вероятности подрывов «Северных потоков» украинцами

Центральное разведывательное управление США летом 2022 года предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии и коллег из других европейских государств о возможности подготовки группой украинцев взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отмечается, что в июне-июле 2022 года американская разведка направила коллегам из ФРГ и спецслужбам других стран Европы предупреждение о возможной атаке на трубопровод.

По информации издания, данные ЦРУ включали в себя сведения о троих украинцах, пытавшихся арендовать суда в граничащих с Балтийским морем государствах, в том числе в Швеции.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил во время брифинга, что администрация США продолжает считать, что подозрения в ее причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются смехотворными.