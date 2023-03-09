Госдеп: США поддерживают поступление зерна из России и Украины на мировые рынки

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга заявил, что власти США поддерживают усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по обеспечению поступления зерна с Украины и из России на рынки стран мира. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Прайса, «черноморская зерновая инициатива является жизненно важным механизмом», обеспечивающим глобальную продовольственную безопасность, а США, в свою очередь, «решительно» поддерживают усилия Гутерриша и Турции по доставке зерна из РФ и Украины на рынки мира.

Глава пресс-службы Госдепа также добавил, что Соединенные Штаты выступают за продление и расширение зерновой сделки.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш сделает все возможное для обеспечения экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки.

Хак подчеркнул, что дискуссии по данному вопросу продолжатся, в том числе с участием Гутерриша и с ведущими лицами в России и на Украине, однако конкретной информации о контактах на данный момент у него нет.