Глава МО Салай-Бобровницки: Венгрия уже видит в Финляндии и Швеции союзников по НАТО

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки во время встреч с финским и шведским коллегами в Стокгольме на неофициальном совещании глав военных ведомств ЕС заявил, что правительство страны поддерживает вступление в НАТО Швеции и Финляндии и видит в них союзников, но хотело бы большего уважения со стороны этих государств. Об этом сообщает МТI.

По информации агентства, глава Минобороны Венгрии указал на ложные обвинения, которые поступали в последние годы от политиков Швеции и Финляндии.

«Венгрия заслуживает большего уважения, и поэтому мы хотели бы в будущем, когда завершится процесс ратификации (документов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО. — «Газета.Ru»), вести с ними политический диалог как партнеры и союзники, доверяющие друг другу», — сказал Салай-Бобровницки.

При этом, по его словам, венгерский кабмин изначально поддерживал присоединение двух стран к альянсу.

Министр также добавил, что Венгрия не будет менять свою позицию в отношении украинского конфликта и поставлять Киеву оружие.

Ранее вице-президент парламента Венгрии Чаба Хенде заявил, что не видит никаких препятствий для того, чтобы венгерский парламент ратифицировал заявки Финляндии и Швеции в НАТО.